ఉలిక్కిపడ్డ ఆళ్ళగడ్డ: వైసిపి నేత గంగుల అనుచరుడు సహా ఇద్దరి హత్య

కర్నూలు జిల్లాలో జంట హత్యల కలకలం చెలరేగింది. శిరువెళ్ల మాజీ ఎంపీపీ ఇందూరు ప్రభాకర్ రెడ్డి (54), అతడి బావమరిది శ్రీనివాస రెడ్డి (52) దారుణ హత్యకు గురయ్యారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 9:59 [IST]

English summary

Two persons identified as Induri Prabhakar Reddy (45) and his brother-in-law Srinivasulu Reddy were hacked to death in the Sirivalli mandal headquarters of Kurnool district on Saturday.