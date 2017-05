నారాయణరెడ్డి హత్యపై డ్రైవర్ ఇలా, వెపన్ లైసెన్స్ రెన్యూవల్ లో ఉంది, పోలీసుల అదుపులో ఇద్దరు

కొండ వైఎస్ఆర్ సిపీ ఇంచార్జ్ చెరుకులపాడు నారాయణరెడ్డిని విచక్షణరహితంగా వేటకొడవళ్ళతో దాడిచేసి హత్యచేశారని డ్రైవర్ ఎల్లప్ప పోలీసులకు వివరించారు. పకడ్బందీప్లాన్ ప్రకారమే ఆయనను హత్యచేశారన్నారు.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 13:38 [IST]

English summary

20 members attacked on Narayana reddy said Narayana reddy car driver Yellappa.What happend on Sunday morning at Ramakrishnapuram bridge he explained.police arrested two persons in this case.