సైకో వీరంగం, పదేళ్ళ బాలిక మృతి, మరో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమం

విశాఖ పట్టణంలో సైకో వీరంగం సృస్టించాడు. మద్యం మత్తులో కత్తిపట్టుకొని అడ్డువచ్చిన వారిపై దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనలో పదేళ్ళ బాలిక మరణించింది. మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

English summary

A 10 years old girl murder by pshyco in vishakapatnam on friday. psyhco stabbed three members, one girl died, two members under treatment in hospital.