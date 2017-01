ప్రేమించి గర్భవతిని చేశాక, కులం తక్కువన్నాడు, ఆమె ఏం చేసిందంటే?

ప్రేమించి పెళ్ళిచేసుకొంటానని నమ్మించాడు, ఆమె గర్భం దాల్చిన తర్వాత కులాలు వేరు కావడంతో పెళ్ళికి నిరాకరించాడు పవన్ కుమార్. దీంతో ఆ బాలిక ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకొంది.

English summary

15 year old girl sucide for lover cheating in srikalahasti town