దెందులూరు ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్‌ చింతమనేని ప్రభాకర్‌పై దెందులూరు పోలీస్టేషేన్‌లో కేసు నమోదైంది. దేవరపల్లి పోలీస్టేషన్‌ ఏఎస్ఐ పాపారావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు 323, 353, 506 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, May 8, 2017, 10:32 [IST]

English summary

A case filed at MLA Chintamaneni Prabhakar due to attacking and abusing police officials.