ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్‌‌పై వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు సీబీఐకి ఫిర్యాదు చేశారు. విశాఖపట్నంలోని దసపల్లా హిల్స్ భూ కుంభకోణానికి సంబంధించి లోకేష్‌పై సీబీఐకి ఫిర్యాదు చేశారు.

A Complaint filed at CBI office on Andhra Pradesh minister Nara Lokesh.

