వార్నీ.. ఆఫ్ట్రాల్ క్లర్క్.. ఆస్తులు మాత్రం రూ.కోటి పైనే! ఎంతమంది ఉసురు పోసుకున్నాడో!!

అతడు ఆఫ్ట్రాల్ ఓ క్లర్క్. కానీ ఆస్తులు చూస్తే మాత్రం కళ్లు చెదిరిపోతాయి. కోటి రూపాయలకు పైగానే కూడబెట్టాడు. ఎంతమంది ఉసురుపోసుకున్నాడో మరి!

English summary

Tirupati: A government employee who is working as senior cleark in the office of DPO has been found in possesson of above Rs.1 crore worth movable and immovable properities, which is hugely in disproportion to his know sources of income. The Anti-Corruption Bureau (ACB) conducted raids on B.Venkatesam houses which are located in four places in the district.