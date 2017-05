అమ్మాయిని కాపాడిన 6గురు యువకులు: రేప్ చేస్తారేమోనని పోలీసులకు పట్టించారు

ఇటీవల జరుగుతున్న పలు ఘటనలు మంచి వాళ్లను కూడా చెడ్డ వాళ్లుగా చూసేలా చేస్తున్నాయి. తాజాగా, ఓ ఆరుగురు యువకులు ఓ అమ్మాయిని కాపాడి ఆమె తల్లిదండ్రులకు అప్పగించేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, వారు ఆ అమ్మాయిని అ

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 9:02 [IST]

English summary

A girl saved by six youths, belongs to Uttar Pradesh. And the girl reached her parents in Palamaneru, Chittoor district.