ప్రేమికుడు మోసం చేశాడని ఆత్మహత్య చేసుకొన్న యువతి, క్షమించాలని తల్లికి లేఖ

ప్రేమిస్తున్నానని మోసం చేసినందుకుగాను ఓ యువతి మాతృదినోత్సవం రోజునే పుత్రశోకం కలిగిస్తున్నందుకు తనను క్షమించాలని లేఖరాసి ఓ కూతురు ఆత్మహత్య చేసుకొన్న ఘటన తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చోటుచేసుకొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A girl suicide for lover cheating in East Godavari district on Sunday.Sireesha cheated by her lover Kanna.she wrote a suicide letter before hanging.