వేరే మహిళతో భర్త రాసలీలల్లో, రెడ్ హ్యండెడ్ గా పట్టుకొన్న భార్య

విడాకులు ఇచ్చేయమంటూ భార్యను వేధించడమే కాకుండా తన ఆత్మహత్యాయత్నానికి భార్యే కారణమంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి మరో మహిళతో రాసలీలలు కొనసాగిస్తున్న ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ ను సోమవారం రాత్రి విజయవాడ పోలీసు

English summary

A lady caught her husband with another lady in Vijayawada on Monday nigth, Rajeshebabu extramarital affair a lady in Singhnagar at Vijayawad, Rajesh's wife caught when he is with another lady.police arrtested Rajesh.