నాకు భర్త కావాలి: 'టెక్కీ' ఇంటి ఎదుట భార్య నిరసన, ఎందుకంటే?

తన భర్త తనకు కావాలి. తనకు తన భర్త ఇంట్లో ఆశ్రయం కల్పించాలంటూ ఓ వివాహిత కుటుంబసభ్యులతో కలిసి అత్తింటి ఎదుట బుదవారం నాడు ఆందోళనకు దిగింది.ఈ ఘటన కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో చోటుచేసుకొంది.

English summary

A lady protest in front of husband's house at Proddatur in Kadapa district. Rajendraprasad Reddy married sumalatha in 2015.he harassed her for dowry.