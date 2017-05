అర్ధరాత్రి ఇంటికొస్తే మరొకరితో భార్య: ఆగ్రహంతో హతమర్చాడు

విశాఖపట్నం రోలుగుంట మండలంలోని కొవ్వూరులో వివాహేతర బంధం ఓ వ్యక్తి ప్రాణం తీసింది. రాత్రి ఇంటికి వచ్చిన వ్యక్తికి.. ఇంట్లో మరో వ్యక్తితో అతని భార్య ఉండటం కనిపించింది. దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన ఆమె భర్త..

English summary

A man allegedly killed his wife's paramour in Visakhapatnam on Monday.