నడుస్తున్న రైలు నుండి ప్రయాణీకుడి తోసేసిన టీసీ. ఎందుకంటే?

విమానాల్లో నుండి ప్రయాణీకులను అమానుషంగా దించేస్తున్న ఘటనలను చూస్తున్నాం.అయితే అదే తరహాలో రైలులో నుండి ప్రయాణీకుడిని టిక్కెట్టు కలెక్టర్ బయటకు తోసేశాడు.ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన గిరిప్రసాద్ కోమాలోకి వె

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A passenger thrown off from running train on sunday. Giriprasad travelling on Tirupati- kolhapur train.Ticket collector thrown off Giriprasad from running train.