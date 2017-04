స్నానం చేస్తోంటే వీడియో తీసి ఏడాదిగా అత్యాచారం, శీలానికి వెలకట్టిన గ్రామపెద్దలు

ఓ మహిళ స్నానం చేస్తుండగా దొంగచాటుగా ఫోటోలు వీడియోలు తీసి ఏడాదిపాటు ఆమెను లొంగదీసుకొన్నాడు ఓ దుర్మార్గుడు.ఏడాదిపాటు భరించిన ఆ బాధితురాలు గ్రామస్థులకు చెప్పినా ప్రయోజనం లేకపోయింది.

English summary

A woman complaint against Srinivas in Vijayanagaram district on Monday. Srinivas rape on her from the past one year.she was complaint on Monday to collector and sp.