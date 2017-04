నిత్య పెళ్ళికొడుకుపై భార్య ఫిర్యాదు, షాక్ తిన్న నలుగురు భార్యలు

ఒకరికి తెలియకుండా మరోకరిని బురిడీ కొట్టించి ఏకంగా నలుగురిని వివాహం చేసుకొన్నాడు ఓ ప్రబుద్దుడు.అయితే నాలుగో భార్యతో గొడవతో ఈ విషయం వెలుగుచూసింది. ఈ నిత్య పెళ్ళికొడుకుపై బాధితురాలు పోలీసులకు పిర్యాదు చే

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The woman police station registered a case against a person on his fourth wife’s complaint on Monday. Interestingly, she had also married twice.