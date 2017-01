ఆమెను 17 చోట్ల పొడిచాడు ,ఎందుకంటే?

తనతో కాకుండా వేరే వ్యక్తితో చనువుగా ఉంటుందనే అనుమానంతో చంద్రశేఖర్ అనే వ్యక్తి తనతో సహజీవనం సాగిస్తున్న మహిళపై కత్తితో 17 చోట్ల పొడిచాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, January 9, 2017, 11:35 [IST]

English summary

A woman stabbed 17 times by a man at kakinada elvinpet on monday morning.chandrashekar, dhanalaxmi living together at elvinpet kakinada , chandrashekar stabbed 17 times on dhanalaxmi .