కడప జిల్లాలోని ప్రొద్దుటూరు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎన్నిక చైర్మన్‌గా టిడిపి అభ్యర్థి ఆసం రఘురామిరెడ్డి ఎన్నికయ్యారు. ఆసంకు మద్దతుగా 31 మంది కౌన్సెలర్లు ఓటేశారు.

Aasam Raghuram Reddy has been unanimously elected as Chairman of Proddatur Municipality in Kadapa.