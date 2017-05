చిన్నారి మృతి, వీడియో: తండ్రి వెనుక.. బోండా ఉమకు మళ్లీ చిక్కులు

క్యాన్సర్‌తో చిన్నారి సాయిశ్రీ మృతి చెందిన ఘటనపై రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్‌కు ఫిర్యాదు అందింది. సాయిశ్రీ జీవించే హక్కును కాలరాసిన ఆమె తండ్రి, టిడిపి ఎమ్మెల్యే, మరికొందరిపై బాలల హక్కుల సంఘం పిటిషన్

Abandoned by father, girl loses fight against cancer.

