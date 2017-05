మహిళా ఎమ్మెల్యే, టీడీపీపై అభ్యంతరకర పోస్టులు: యువకుడి అరెస్ట్

టీడీపీ, ఆ పార్టీ నాయకులను, వ్యవహారాలను కించపరుస్తూ సోషల్ మీడియాలో అభ్యంతరకర పోస్టింగ్‌లు పెడుతున్నారన్న ఆరోపణలపై ఇప్పాల రవీంద్రరెడ్డి (34)అనే యువకుడ్ని విశాఖపట్నం పోలీసులు బుధవారం అరెస్టు చేశారు.

English summary

A youth arrested for posting abusive messages in social media about Telugudesam Party.