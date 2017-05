షాకింగ్.. 5 క్షణాల్లోనే పిల్లర్ వద్దకు మంత్రి నారాయణ కొడుకు: యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియా

ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారాయణ తనయుడు నిషిత్ ముందు వెళ్తున్న కార్లను దాటేందుకు ప్రయత్నించడంతో మెట్రో పిల్లర్‌ వద్ద ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 11:24 [IST]

Minister P Narayana's son killed in road mishap in Hyderabad.

