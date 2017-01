'తొక్కేస్తారన్న భయం లేదు.. ముద్రగడకు ఉడతాభక్తిగా నావంతు మద్దతు..'

కాపు ఉద్యమంలో పాల్గొంటే సినీ ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు రాకుండా తొక్కేస్తారన్న భయం తనకు లేదని అన్నారు.

English summary

Tollywood Actress Hema joined hands to kapu meeting in kakinada. After 2014 elections it is the first time that she speaks politics