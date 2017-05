అద్దంకి, తణుకు వ్యవహారం: రోడ్డెక్కిన తెలుగు తమ్ముళ్లు.. అడకత్తెరలో చంద్రబాబు!

అద్దంకి, తణుకు వ్యవహారంలో సొంత పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులే చంద్రబాబు నాయుడును చిక్కుల్లో పడేశారు. క్రమశిక్షణకు సంబంధించిన ఈ అంశంలో ఎవరిపై చర్య తీసుకోవాలి? ఎవరిని ఉపేక్షించాలి?

English summary

AP CM Nara Chandrababu Naidu is in confusion regarding addanki and tanuku issue. Due to his own party leaders babu is facing trouble. At present he is totally in a confusion status and he is not in a position to take action against either gottipati or radhakrishna.