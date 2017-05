వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి, ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి మంత్రి అయిన ఆదినారాయణ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నేత, వైసిపి అధినేత జగన్‌కు ఓ ఆఫర్ ఇచ్చారు!

Minister Adinarayana Reddy offer to YSR Congress Party chief YS Jaganmohan Reddy.

