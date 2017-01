వైసిపి అధినేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తనను రాజకీయాల్లో సర్వనాశనం చేశారని, అది గ్రహించి తాను ఆ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చానని ఆదినారాయణ రెడ్డి అన్నారు.

English summary

MLA Adinarayana Reddy says why he was came out from YSRCP.