'పవన్ కళ్యాణ్ మౌనం ఆశ్చర్యం వేసింది': అధికారుల నిలదీత తర్వాతే..

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈవోగా ఉత్తరాది వ్యక్తిని నియమించడంపై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సోమవారం నాడు స్పందించారు. దీనిపై చంద్రబాబు, టిడిపి సమాధానం చెప్పాలని నిలదీశారు.

After IAS officers' question Jana Sena chief Pawan Kalyan responded on TTD EO issue.

