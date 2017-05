మోడీకి టైం ఇచ్చి చిక్కుల్లో.. జగన్ అడ్డంగా దొరికారా?: 'ఎంపీ'లపై రివర్స్

ప్రత్యేక హోదా కోసం రాజీనామా చిన్న విషయమని, ఇప్పుడు కాకపోతే ఆరు నెలల తర్వాత రాజీనామా చేస్తామన్న వైసిపి అధినేత జగన్ వ్యాఖ్యలకు ఆయనకు చిక్కులు తెచ్చి పెట్టాయి.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 9:50 [IST]

English summary

The YSR Congress has alleged that Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu has been feeling insecure ever since its party chief YS Jagan Mohan Reddy met Prime Minister Narendra Modi.