ఆ ధైర్యంతో బాబు హామీ, నమ్ముకోలేనని శిల్పా: వైసిపిలో చేరడం ఖాయమా?

నంద్యాల ఉప ఎన్నికలలో టిడిపి అభ్యర్థిపై చిక్కుముడి ఇంకా వీడలేదు. టిక్కెట్ తనకు ఇవ్వాల్సిందేనని శిల్పా మోహన్ రెడ్డి పట్టుబడుతున్నారు.

It is said that Telugudesam Party senior leader Silpa Mohan Reddy may join YSR Congress Party soon.