మాకే తగిలింది: జగన్ తీరుపై సొంత పార్టీలో అసంతృప్తి!, ఆంధ్రజ్యోతిపై ఎలా..

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక హోదా వ్యాఖ్యలపై సొంత పార్టీలోనే అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 14:00 [IST]

English summary

It is said that after meeting with PM Narendra Modi, YSRCP leaders unhappy with YSRCP chief YS Jaganmohan Reddy.