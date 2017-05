తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం రాజకీయాలు మాట్లాడిన రోజాపై కేంద్రమంత్రి, టిడిపి నేత సుజనా చౌదరి సోమవారం మండిపడ్డారు. తిరుమలలో రాజకీయాలు మాట్లాడటం తప్పని తెలిసినా మాట్లాడటం విడ్డూరమన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, May 15, 2017, 17:48 [IST]

After Mohan Babu, now YSR Congress Party MLA Roja shocks Jana Sena chief Pawan Kalyan.

Other articles published on May 15, 2017