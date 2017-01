షాక్ :కూతురును హత్య చేసి, తాను ఆత్మహత్యచేసుకొన్నాడు

కూతురును చంపి ఓ తండ్రి ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడు. ఈ ఘటన గుంటూరు జిల్లాలో చోటుచేసుకొంది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అనే వ్యక్తి తన ఆరేళ్ళకూతురును చంపి , ఆ తర్వాత తాను కూడ ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడు.

English summary

after murder his six years old daughter he sucide in guntur district, krishnadevarayalu murderd his dautghter after he commited sucide.