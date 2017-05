వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక్క అపాయింటుమెంటుతో ఢిల్లీ.. ముఖ్యంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పవర్ ఏమిటో తెలిసి వచ్చిందని అంటున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

After AIADMK leader Sasikala, Now YSR Congress Party chief YS Jagan in Modi's net.