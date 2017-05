శుభవార్త: విజయవాడ నుండి అంతర్జాతీయ విమానాలు, ఏడాదిలో అంతర్జాతీయ టెర్మినల్ పూర్తి

అంతర్జాతీయ హోదాను అందిపుచ్చుకోవడంతో విజయవాడ విమానాశ్రయం నుండి ప్రపంచ దేశాలకు విమాన సర్వీసులను నడిపేందుకు విమానయానసంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయి.

English summary

Air india and other aeroplane companies will plan to run international flights from Vijayawada airport.recently Vijayawada airport got international status.