ఎయిర్ టెల్ భారీ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఒక ఏడాది పాటు 4జీ డేటాను అందించనున్నట్లు తెలిపింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 19:22 [IST]

English summary

Airtel offers free data for a year to customers who switch to 4G.