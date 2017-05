నంద్యాల టిక్కెట్‌పై మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ కొంత మెత్తబడినట్లుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ.. ఇంకా ఆమె తన ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు.

English summary

Allagadda MLA and Minister Akhila Priya new twist on Nandyal bypoll candidate.