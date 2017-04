నంద్యాల మాదే, 24న అభ్యర్థి ప్రకటన: అఖిల, బాబుకు శిల్పా అల్టిమేటం?

నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో తామే పోటీ చేస్తామని మంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకురాలు అఖిల ప్రియ బుధవారం నాడు తేల్చి చెప్పారు. ఆమె ఈ రోజు భవానీ ఐల్యాండ్‌ను సందర్శించారు.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 15:12 [IST]

English summary

Minister Akhila Priya on Wednesday said that Bhuma Nagi Reddy family member will contest from Nandyal.