నంద్యాలపై పట్టువీడని అఖిలప్రియ: రంగంలోకి సుజనా చౌదరి

నంద్యాల అసెంబ్లీ టికెట్ విషయంలో మంత్రి అఖిలప్రియ పట్టు వీడినట్లు లేరు. శిల్పా వర్గంతో ఆమె వివాదం కొనసాగుతూనే ఉంది. దీంతో సుజనా రంగంలోకి దిగారు.

English summary

Telugu Desam party leader and union minister Sujana Chowdary is try to patchup Bhuma Akhilapriya and Shilpa Mohan reddy on Nandyala assembly ticket issue.