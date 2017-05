జనసేన పార్టీ అధినేత, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌పై ముప్పేట దాడి జరుగుతోంది. టిటిడి ఈవోగా ఉత్తరాదికి చెందిన అనిల్ కుమార్ సింఘాల్‌ను నియమించడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. దీనిపై ఇప్పటికే బీజేపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Many political leaders and IAS officers are condemned Jana Sena chief Pawan Kalyan.