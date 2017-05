రూ.4లకే భోజనం పథకాన్ని ప్రారంభించిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఆళ్ళరామకృష్ణారెడ్డి

జిహెచ్ఎంసి లో పేద ప్రజల కడుపునింపుతున్న రూ.5 భోజనం తరహాలోనే తన నియోజకవర్గంలో రూ. 4 లకే భోజనం పెట్టే పథకాన్ని ఆదివారం నాడు ప్రారంభించాడు.ఇటీవల ఆయన హైద్రాబాద్ లోని జిహెచ్ఎంసి లో నిర్వహిస్తున్న రూ.5 భోజన

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 17:01 [IST]

English summary

Ysrcp MLA Alla Ramakrishna Reddy started mobile canteen in his assembly segment on Sunday. for Rs.4 get meals per poor people.he observed GHMC five rupees canteen scheme in Hyderabad recently.