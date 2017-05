పరిటాల ముందే భగ్గుమన్న విభేదాలు: కరణం, గొట్టిపాటి మాటల తూటాలు

తెలుగుదేశం పార్టీ అద్దంకి నేతల్లో రగులుతున్న విభేదాలు మరోసారి భగ్గుమన్నాయి. అది కూడా రాష్ట్ర శిశుసంక్షేమశాఖమంత్రి పరిటాల సునీత సమక్షంలోనే కావడం గమనార్హం. అద్దంకి శాసనసభ్యుడు గొట్టిపాటి రవికుమార్,

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 9:52 [IST]

English summary

Altercation held between gottipati ravikumar and karanam balaram in front of Minister Paritala Sunitha.