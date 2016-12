టీడీపీ మహిళా నేతకే రక్షణ లేదు!, దౌర్జన్యం చేస్తే ఊరుకోం?: అంబటి

మీ పార్టీ మహిళలకే రక్షణ లేకుండా పోతే ఎలా? ఇక ప్రతిపక్ష పార్టీ మహిళలు, సామాన్య మహిళలకు ఎక్కడినుంచి రక్షణ కల్పిస్తారని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు.

English summary

YSRCP Leader questioned TDP Govt that tdp women leaders themselves have no protection