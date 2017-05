ఏం చెప్పాలో చెప్పేశాం: ఏపీలో టీడీపీతో పొత్తుపై అమిత్ షా

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికైతే తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు కొనసాగుతుందని భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా తెలిపారు.

English summary

BJP president Amit Shah on responded on TDP alliance issue in Andhra Pradesh state.