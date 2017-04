జగన్ పార్టీతో మంతనాలు, ఆనం వివేకా పార్టీ మారడంపై రామనారాయణ ఆగ్రహం

ఆనం వివేకానంద రెడ్డి పార్టీ మారుతారంటూ వస్తున్న ప్రచారంపై మాజీ మంత్రి, టిడిపి నేత ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన బుధవారం పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలపై స్పందించారు.

English summary

Former Minister Anam Ramanarayana Reddy on Wednesday condemned rumores about his brother Anam Vivekananda Reddy.