ఆ మాట మోడీ వింటే జగన్ పని అంతే, రామారావు గొంతు కోశారు: బాబుతో ఆనం సోదరుల భేటీ

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత ఆనం వివేకానంద రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు. జగన్.. రాష్ట్రానికి పట్టిన ఓ చీడ పరుగు అంటూ దుయ్యబట్టారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 12:12 [IST]

English summary

Telugudesam leaders Anam Vivekananda Reddy and Anam Ramanarayana Reddy on Tuesday met TDP president and andhra pradesh CM Chandrababu Naidu.