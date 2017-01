రోజా నుంచి రాలేదు, రెండు మేకలు అరుస్తున్నాయి: ఆనం వివేకానంద

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా నుంచి తనకు ఎలాంటి నోటీసులు అందలేదని తెలుగుదేశం పార్టీ నేత ఆనం వివేకానంద రెడ్డి ఆదివారం నాడు చెప్పారు.

English summary

Anam Vivekananda Reddy on Sunday said that he did not get any notices.