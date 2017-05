శ్రీశైలంలో బయటపడ్డ గుప్తనిధి: గుంత తవ్వుతుండగా.. అనూహ్యంగా!

50 పంచలోహ నాణెములు, 18 బంగారు నాణెములు, అర కిలోకి పైగా ఉన్న బంగారు కడియాలు,147 వెండి నాణెములు, ఒక కుంకుమ భరిణి బయటపడ్డాయి.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 14:55 [IST]

English summary

Ancient treasure was been unearthed at Srisailam on Wednesday. The treasure was found at the surrounding areas of Ghantaravam around Mallikarjuna Swamy temple where Jeernodharna works pertaining to Ghanta Matham are going on.