‘మావోయిస్టుల నుంచి చంద్రబాబుకు ముప్పు’

మావోయిస్టుల నుంచి ముప్పు ఉన్న వారి జాబితాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు కూడా ఉన్నారని ఏపీ డీజీపీ సాంబశివరావు చెప్పారు. సీఎంతోపాటు చాలామంది పోలీసు ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులకు కూడా ముప్పు ఉందని చ

English summary

Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu and some police officers are on the "hit list" of Maoists, DGP N Sambasiva Rao said on Friday.