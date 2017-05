ఏపీ ‘పది’ ఫలితాలు విడుదల: తూ.గో ఫస్ట్, చిత్తూరు లాస్ట్, తగ్గిన ఉత్తీర్ణత

ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయంలో మానవ వనరుల శాఖా మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు శనివరాం సాయంత్రం 3గంటలకు పదవ తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేశారు. పదవ తరగతి 91.92శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైనట్లు తెలిపారు.

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 15:23 [IST]

Andhra Pradesh 10th class results released by Minister Ganta Srinivasa Rao on Saturday.

