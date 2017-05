నేను స్టాన్ ఫోర్డ్ యూనివర్శిటీ కుటుంబ సభ్యుడినే: చంద్రబాబు

తనకు స్టాన్ ఫోర్డ్ యూనివర్శిటీ అంటే గొప్ప ఆరాధనభావం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు చెప్పారు. చంద్రబాబునాయుడు అమెరికా పర్యటన ఆరోరోజు స్టాన్ ఫోర్డ్ యూనివర్శిటీ అధికారులతో ప్రారంభమైంది.

English summary

Andhra pradesh chiefminister Chandrababu naidu met Stanford University officers on Wednesday. He urged to Stanford university officers to collaborations with Ap government.