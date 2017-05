దగ్గర పడిన గడువు: ఇక తెలంగాణలోనే?: ఏపీ స్థానికతకు వచ్చిన దరఖాస్తుల సంఖ్య తెలుసా?

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తెలంగాణలో ఉండి, విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వెళ్లి అక్కడి స్థానికతను కోరిని వారి సంఖ్య అత్యల్పంగా ఉండటం ఆశ్చార్యాన్ని కలిగిస్తోంది.

English summary

It is said that Andhra Pradesh locality applications are too low.