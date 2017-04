ఏపీలో కొత్త మంత్రులకు ఛాంబర్ల నిర్మాణం ఆలస్యానికి కారణమిదే

ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం పునర్వవ్యవస్థీకరించి దాదాపుగా 24 రోజులు దాటింది.అయితే కొత్త మంత్రులకు ఇంకా ఛాంబర్లు కేటాయించలేదు.

English summary

Andhra pradesh new minsters chambers will ready after 10 days. Government allotted for one executive officer for constructing new chambers.temporary arrangements made for chambers